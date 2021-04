Wyciekły dane funkcjonariuszy. Krajewski: Rzecz skandaliczna

Wyciek danych. "Rzecz skandaliczna"

Głos zabrał też wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. - To jest rzecz skandaliczna. My jako komisja nie zamierzamy tej sprawy bagatelizować, ale przede wszystkim powinniśmy poczekać na wyjaśnienia ze strony RCB i KPRM, a także działania Urzędu Ochrony Danych Osobowych i organów ścigania, które ustalą, czy było to świadome działanie osoby, która udostępniła te dane - zaznaczył w rozmowie WP Jarosław Krajewski, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.