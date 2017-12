Wyciek danych z bazy PESEL. Podejrzana jest funkcjonariuszką ABW

ABW zatrzymała cztery osoby w sprawie wyprowadzania danych z rejestru PESEL. Firma windykacyjna dostała informacje o milionie Polaków. Jedną z podejrzanych jest funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z centrali w Warszawie. Agnieszka B. pracowała w kadrach agencji od 10 lat.

Kobieta dorabiała do pensji w kancelarii i miała na to zgodę przełożonego, szefa ABW Dariusza Łuczaka. Kierował on agencją w latach 2013 - 2015.