Wycieczka odjechała bez ucznia. Dziecko zostało na parkingu

"Takie przypadki absolutnie nie powinny mieć miejsca"

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Sebastian Sosiński, cytowany przez portal przekazał z kolei, że "od razu po tym, jak poinformowano go o tym zdarzeniu, wszczął postępowanie wyjaśniające". - Oczekuję, że dyrekcja szkoły wyjaśni, jak doszło do tej sytuacji i dlaczego nie zastosowano się do obowiązujących procedur - mówił.