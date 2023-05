Wybuchy w Rosji. Doniesienia o sporych zniszczeniach

"Ludzie są w rozpaczy, przez wasze zaniedbania cierpią mieszkańcy"

"Dlaczego nas nie chronią, nie ratują, nie ewakuują?!", "kiedy Ministerstwo Obrony usłyszy ludność dzielnicy miejskiej Szebiekino? Kiedy to wszystko się skończy?", "proszę o zaproszenie szanownego Ministra Obrony do naszego miasta! ... wydaje się, że nie wiedzą, co się dzieje w naszym mieście! Opowiemy i pokażemy, jakie dzieciństwo mają nasze dzieci, jak siedzimy w piwnicach. Czy mogą nam pokazać, gdzie są czerwone linie?" - to zaledwie kilka komentarzy, które pojawiły się pod wpisem informacyjnym gubernatora Gładkowa.