Wybuch w Kuźni Raciborskiej. Wojsko zabezpiecza teren, na miejscu pracuje prokurator

Kuźnia Raciborska. Teren wybuchu, w trakcie którego zginęło 2 saperów, będzie zabezpieczany przez wojsko do środy. W niedzielę pracę na miejscu tragedii skończy prokurator.

Teren miejsca wybuchu w Kuźni Raciborskiej jest zamknięty. Ze swojej drogi dojazdowej nie mogą korzystać również leśnicy. RMF FM za PAP podało, że wojsko przestanie zabezpieczać teren w środę. Prokurator będzie pracować na miejscu do niedzieli.

Do tragedii w Kuźni Raciborskiej doszło we wtorek po południu. Na miejsce przyjechali saperzy, którzy mieli wydobyć pociski odnalezione przez grzybiarzy. Podczas akcji doszło do wybuchu. Zginęło dwóch saperów, a czterech zostało ciężko rannych.