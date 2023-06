Wybuch Pionkach pod Radomiem. Sprawcy zatrzymani

Włożyli pocisk do garnka i podpalili

Jak się okazało, mężczyźni znaleźli pocisk w lesie. - Włożyli go do metalowego garnka, polali łatwopalną substancją i podpalili. Moment ten nagrali telefonem. Palący się pocisk zostawili, a sami poszli do domów - powiedziała policjantka.