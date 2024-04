Wybrano najlepsze marki polskich superowoców

"Z radością oczekujemy na tegoroczny sezon, a Branding Ovation na długo pozostanie w naszej pamięci. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy stanąć na scenie obok plantatorów, którzy są wielkimi pasjonatami swojej pracy. Miło było posłuchać, że za każdym owocem stoi człowiek i jakaś historia. Nie były to historie proste, były momenty trudne i porażki. Ale najważniejsze jest to, że my się nie poddajemy. Idziemy do przodu, robimy swoje. Zawsze z uśmiechem, pokazując, że warto kupować polskie owoce dla swoich dzieci. To jest bardzo ważne, to jest przyszłość naszego kraju i przyszłość nas wszystkich" - mówi Agnieszka Leleń, wraz z mężem Michałem laureatka tytułu Truskawkowa Marka Roku 2024 dla "Truskawki od Rolnika".