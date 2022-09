Wybory we Włoszech. Tyle miejsc otrzyma centroprawica

Do wypowiedzi Ursuli Von der Leyen odniósł się w poniedziałek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. "Ile trzeba mieć w sobie poczucia wyższości, buty, arogancji i pogardy dla demokratycznych reguł, żeby o wyniku wyborów innym kraju, dokonywanych przez inny naród, powiedzieć: 'Wygrał nie ten, co powinien! Źle wybrali! Trzeba za gardło złapać to państwo i te władze!?'" - napisał.