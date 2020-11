Wybory w USA. Zegar tyka: Joe Biden i Donald Trump mobilizują wyborców. Wyników prędko nie poznamy

Rekordowe może okazać się także liczenie głosów. "Zliczanie głosów oddanych korespondencyjnie może zająć dni, a nawet tygodnie" - alarmował niedawno Reuters. W niektórych stanach - jak np. w Pensylwanii - głosy oddane korespondencyjnie zliczane są dopiero od dnia wyborów, co wydłuża cały proces. To oznacza, że w nocy z 3 na 4 listopada prawdopodobnie nie poznamy zwycięzcy.

Wybory w USA. Joe Biden namawia mniejszości do głosowania

W tym samym czasie jego kandydatka na wiceprezydentkę - Kamala Harris - agitowała w Georgii. Według analityków Partii Demokratycznej stan wkrótce może stać się "niebieskim", jeśli tylko ciemnoskórzy wyborcy zdecydują się tłumnie pójść do urn. Według Harris głosowanie to nie tylko obywatelski obowiązek, ale także "oddanie czci" rdzennym przodkom tych terenów.

Głosy mniejszości etnicznych ma zapewnić także Barack Obama, który w mijającym tygodniu wsparł kampanię Joe Bidena. - W dniu wyborów zagłosujcie na kandydata Partii Demokratycznej, co będzie równoznaczne z wyborem lepszej Ameryki - mówił Obama do wyborców podczas spotkania w mieście Flint. 59-latek podczas wizyty w jednej z lokalnych szkół popisał się niesamowitymi umiejętnościami koszykarskimi (Obama w przeszłości grał w uczelnianej lidze - red.). Filmik, na którym widać, jak były prezydent USA kozłuje i pewnie rzuca za 3 punkty, stał się hitem sieci.

Wybory w USA. Donald Trump liderem wieców wyborczych

Podczas wiecu w Michigan tłum skandował z Trumpem slogan "lock her up" (ang. zamknij ją w więzieniu - red.) wobec gubernator Gretchen Whitmer. Zaledwie kilka dni wcześniej służby udaremniły próbę porwania demokratki, którego dokonać miały osoby związane z grupą skrajnej prawicy zrzeszonej w nieformalnej organizacji internetowej QAnon.

Donald Trump w ciągu ostatnich godzin kampanii 2020 na pokładzie Air Force One przemierzył Karolinę Północną, Michigan, Wisconsin i Pensylwanię, próbując ocalić stany, w których wygrał cztery lata temu, i zablokować drogę Bidena do Białego Domu.

Wybory w USA. Ujawniono plan Donalda Trumpa na noc wyborczą

Jak to wszystko przekłada się na sondaże i kto ma największe szanse na wygraną? Póki co Joe Biden nadal utrzymuje stabilne prowadzenie nad Donaldem Trumpem. Demokrata ma pewniejszą przewagę nad republikaninem niż Hillary Clinton 4 lata temu. Nie ma też - przynajmniej na razie - gigantycznego skandalu wywołanego "za pięć dwunasta" jak w 2016 roku (FBI ponownie otworzyło śledztwo ws. maili Hillary Clinton - red.).

Donald Trump - podobnie jak 4 lata temu - nie jest faworytem sondaży. Wszystko wskazuje na to, że przez wzmożone wczesne głosowanie (oraz korespondencyjne - red.) w noc wyborczą Ameryka nie pozna także pełnych wyników wyborów prezydenckich. Z tej "szansy" ma skorzystać Donald Trump, który według nieoficjalnych informacji ma ogłosić się zwycięzcą wyborów, jeśli exit-polle wskażą go jako faworyta do Białego Domu.

Dokładny rezultat elekcji możemy zatem poznać nawet kilkanaście dni po zamknięciu obwodów do głosowania. A to będzie tylko podsycać spekulacje oraz mnożyć kolejne teorie co do legalności procesu wyborczego w USA. Może się okazać, że Stany Zjednoczone będą bardziej podzielone niż 4 lata temu.