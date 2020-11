Wybory w USA. Senat dla Demokratów czy Republikanów?

We wtorkowych wyborach w USA rywalizacja toczy się o 35 miejsc w Senacie, z których do tej pory 23 zajmowali Republikanie a 12 Demokraci. Jeszcze przed wyborami "Niebiescy" zapewniali, że odbiją Senat z rąk "Czerwonych". Agencja Associated Press donosi, że póki co reelekcję zapewniło już sobie 7 demokratycznych senatorów i 8 republikańskich.