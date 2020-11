Wybory w USA. "New York Times": Trump "wie, że to koniec"

Dziennikarze "New York Times" poinformowali, że w środę w Białym Domu odbyła się narada prezydenta z jego doradcami. Ocena prezydenckich ekspertów była jednoznaczna - szanse Trumpa na dojście na drodze prawnej do wyborczej wygranej są niewielkie. - On wie, że to koniec - powiedział jeden z doradców nowojorskiej gazecie.