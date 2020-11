Wybory w USA. Donald Trump wygrał na Alasce

Informację przekazała agencja Associated Press (AP). Przewaga Trumpa jest w tym stanie na tyle duża, że w ocenie amerykańskich mediów Joe Biden nie może odrobić tej straty.

Najprawdopodobniej wyniki z tych stanów nie mają już większego znaczenia. Z dotychczasowych szacunków wynika, że nowym prezydentem USA zostanie Biden, który obecnie może być pewien co najmniej 290 głosów elektorskich. To 20 więcej, niż jest wymagane, by zwyciężyć w wyborach.