Wybory w USA. Borys Budka pisze list do Joe Bidena

"Wierzę, że (...) szkodliwe projekty dzielenia obywateli, podważania niezależnych instytucji broniących naszych wolności oraz niszczenia zaufania do państwa i siebie nawzajem zostaną trwale odrzucone przez nasze Narody. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce" - napisał szef PO Borys Budka w liście do prezydenta elekta USA Joe Bidena.

Wybory w USA. Borys Budka pisze list do prezydenta Joe Bidena (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto