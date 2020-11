Wybory w USA. Biden w ofensywie, Trump w odwrocie. "Skalpel zamiast siekiery”

Przyszły demokratyczny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden chce już pierwszego dnia w Białym Domu zmienić różne decyzje polityczne podjęte przez republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa. "Mamy dużo do zrobienia już pierwszego dnia” - powiedział w amerykańskiej telewizji Ronald Klain, szef sztabu Bidena, wymieniając dziedziny zmian: powrót do porozumienia paryskiego, ochronę młodych migrantów w USA i system opieki zdrowotnej. Biden może wdrożyć te zmiany po objęciu urzędu 20 stycznia wydając odpowiednie dekrety.

Tymczasem Donald Trump wciąż daje do zrozumienia, że ​​nie zamierza przyznać się do porażki w wyborach prezydenckich: zaostrzył zarzuty dotyczące rzekomego oszustwa wyborczego i zapowiedział dalsze procesy. Ponadto sztab wyborczy Trumpa zasypuje zwolenników republikańskiego prezydenta apelami o przekazywanie darowizn na walkę o zwycięstwo wyborcze na drodze sądowej.

Stonowany pozew w Pensylwanii

Pensylwania daje 20 głosów elektorskich w Kolegium Elektorskim. W gronie wyznaczającym prezydenta do zwycięstwa potrzeba 270 głosów. Według amerykańskiej agencji informacyjnej AP, Biden zdobył w wyborach co najmniej 290 elektorów, a 16 kolejnych z Georgii mogłoby do nich dołączyć. W tym stanie Biden prowadzi, ale głosy są ponownie liczone odręcznie.

Epidemiolog Trumpa przeciwny maseczkom

Skalpel zamiast siekiery

Brak kooperacji z zespołem Bidena

Amerykański urząd General Services Administration (GSA) nadal nie daje zespołowi prezydenta elekta zielonego światła do współpracy z agencjami rządowymi. W normalnych warunkach nowo wybrany prezydent i jego ekipa uzyskują szybki dostęp do infrastruktury rządowej, aby przygotować się do przekazania władzy, a zgody na to udziela GSA.