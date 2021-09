Wybory w Rosji. "Przeszli w etap skonsolidowanego państwa autorytarnego"

Nasza rozmówczyni zauważa, że może mieć to fatalne skutki dla dalszych ruchów Rosji na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie też dla Polski. - Każde przesunięcie granicy zachęca Kreml do równie agresywnego działania w kontaktach z innymi państwami - ostrzega ekspertka z UMK w Toruniu.