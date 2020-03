Wybory w czasie pandemii. W niedziele miały odbyć się w 10 miejscowościach

Jak informuje Polityka, wybory odbędą się w pięciu miejscowościach. W czterech przypadkach do wyborów zgłosiło się po jednym kandydacie. Więc powszechne głosowanie nie będzie potrzebne. W Stryszowie w woj. małopolskim, by odwołać wybory, dwóch kandydatów do rady gminy postanowiło zrezygnować z udziału. Wójt Stryszowa twierdzi, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie mieszkańców, a nie wybory.

Wybory w czasie pandemii. "Z własnym długopisem"

Jeden z wójtów apeluje, by wyborcy przychodzili z własnym długopisem. On zapewnia tylko płyn odkażający i rękawiczki. Jedyny kandydat na wójta Wierzchlasu (woj. łódzkie) tłumaczy, że członkowie komisji wyborczej mają otrzymać lateksowe rękawiczki, a do lokalu wyborcy będą wchodzić dwójkami. Zachowanie szczególnych środków ostrożności zaleca gminom szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "Trudno, żeby ze studia w Warszawie dawać recepty, jak przeprowadzić w małej gminie wybory uzupełniające do rady czy na wójta” - dodaje.