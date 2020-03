Wybory w cieniu koronawirusa. Część gmin przeprowadza elekcję podczas pandemii

Najwięcej osób pójdzie do urn w woj. łódzkim - tam w aż 3 gminach odbędą się wybory, w tym jedne przedterminowe na wójta Wierzchlasu (powiat wieluński). Uprawnionych do głosowania jest ponad 5 tys. osób. W pozostałych miejscach w Łódzkiem będą to wybory uzupełniające na radnych w gminie Pątnów w powiecie wieluńskim i w gminie Strzelce Wielkie w powiecie pajęczańskim.