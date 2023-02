Wybory w Berlinie. Wstępne wyniki

W Berlinie odbyły się w niedzielę powtórzone wybory do Izby Deputowanych. Powtórka to efekt wielu nieprawidłowości, do których doszło podczas wyborów we wrześniu 2021 roku. Według wstępnych prognoz zwyciężyła chadecka partia CDU (27,5 proc.). SPD, która wygrała w 2021 roku, tym razem jest na drugim miejscu.