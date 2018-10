Wybory samorządowe 2018 Wrocław. Wyniki sondażowe. Sutryk zdecydowanym zwycięzcą

Wiemy kto najprawdopodobniej zostanie prezydentem Wrocławia. Jacek Sutryk jest zdecydowanym zwycięzcą, choć wynik oscyluje na pograniczu II tury.

Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie TVN24 , TVP i Polsat News we Wrocławiu, z wynikiem 50,1%, najprawdopodobniej wygra kandydat Koalicji Obywatelskiej - Jacek Sutryk. Drugie miejsce zajęła Mirosława Stachowiak-Różecka (kandydatka PiS) zdobyła 27,8% głosów.

"Kocham was wszystkich i kocham Wrocław!"

- Kocham was wszystkich i kocham Wrocław - wykrzyczał do mikrofonu pełen radości Jacek Sutryk, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia, tuż po ogłoszeniu wstępnych sondaży.

Dzisiaj we Wrocławiu wybieraliśmy radnych do Rady Miasta oraz Prezydenta na kolejne 5 lat. Wśród kandydatów do objęcia fotela włodarza miasta znaleźli się m.in. Jacek Sturyk, Robert Bogusławski i Artur Zborowski.