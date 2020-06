Wybory prezydenckie. "Wiadomości" TVP oskarżone o stronniczość po wiecu Andrzeja Dudy, szef programu zaprzecza

Wybory prezydenckie. "Wiadomości" sztucznie powiększyły tłum?

W niedzielę, w głównym wydaniu "Wiadomości" ukazał się materiał z w wiecu prezydenta Andrzeja Dudy z Krakowa. Spotkał się on z wyborcami na Rynku, pod Sukiennicami. Bardzo szybko w internecie, a następnie w mediach tradycyjnych pojawiły się doniesienia, że program informacyjny publicznego nadawcy miał dopuścić się znacznej manipulacji.

Osoby krytykujące ten program zarzuciły mu, że manipulując obrazem, z przeciwników prezydenta Andrzeja Dudy zrobił jego zwolenników. Chodzi o to, że wiec Dudy zbiegł się w czasie i miejscu z protestem przeciwników podpisanej przez niego "Karty Rodziny". Wielu z demonstrantów miało charakterystyczne tęczowe flagi LGBT. Zdaniem niektórych osób, ekipa telewizyjna TVP tak kadrowała obraz, żeby tych flag nie było widać. Pojawiły się również zarzuty, że były one "wymazywane" z obrazu. Celem tych zabiegów miało być pokazanie, że na wiec prezydenta Andrzeja Dudy przyszły tłumy. Co jednak ciekawe, po pewnym czasie wpisy o manipulacji TVP przestały być dostępne w mediach społecznościowych.