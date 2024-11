Wybory prezydenckie w USA rozpoczęte. Amerykanie ruszyli do urn

Sztaby wyborcze przewidują, że jeśli różnice między kandydatami nie będą znaczne, wyniki w stanach takich jak Georgia, Karolina Północna czy Michigan mogą być znane już we wtorek wieczorem. W przypadku wyrównanej rywalizacji, jak miało to miejsce w 2020 roku, na ostateczne rozstrzygnięcie wyborów możemy czekać do czwartku lub dłużej.