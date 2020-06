Wybory prezydenckie. Sztab Dudy zakpił z Trzaskowskiego. Nowy spot wyborczy PiS

W trwającym ponad minutę spocie narrator, który przedstawiony jest po prostu jako "Polska", kieruje swoje słowa do Rafała Trzaskowskiego. "Cześć, tu Polska. Słabo się znamy. Fajnie, że teraz ruszyłeś zwiedzać. Złośliwi mówią, że jesteś gotów pracować 4 tygodnie, by potem 5 lat nic nie robić. Jestem przekonana, że to niepotrzebna złośliwość, acz masz reputację leniuszka" - słyszymy w spocie.

W prześmiewczym klipie wykorzystano m.in. wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego o tym, że Nord Stream 2 to "porozumienie prywatnych firm i nie stoją za tym rządy" albo o tym, iż "od orzeszków się tyje". Przypomniano także wypowiedź o tym, że "szczery jestem tylko w stosunku do zmarłych przodków".

"Obawiam się, że jesteś mało wiarygodny. Więc fajnie, że ruszyłeś w Polskę, bo trzeba promować lokalną turystykę, ale jedyne, co Polska od ciebie dostała, to rozwożone toksyczne szambo. A lansujesz się na ekologii. Więc Rafał, dość to my mamy, ale twojej ściemy. Polska" - mówi dalej lektor w spocie uderzającym w kandydata KO na prezydenta.