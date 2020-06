Wybory prezydenckie. Spór o LGBT. Michał Dworczyk: "takie słowa nie powinny paść"

Wybory 2020. Michał Dworczyk o reelekcji Andrzeja Dudy. "Byłoby to korzystne"

Michał Dworczyk odniósł się również do ostatnich krytycznych wypowiedzi Jolanty Turczynowicz-Kieryłło nt. kampanii prezydenta Andrzeja Dudy . - Każdy ma prawo do swoich poglądów i przekonań. Pani, która została zacytowana, niedawno odgrywała ważną rolę w sztabie Dudy (…). Jej wybór. Nie ma to wiele wspólnego z klasą - uznał.

Zdaniem szefa Kancelarii Premiera Andrzej Duda powinien uzyskać reelekcję w I turze. - Byłoby to korzystne - uznał. Dworczyk zapewnił też, że oświadczenie majątkowe żony Mateusza Morawieckiego zostanie ujawnione, gdy odpowiednie regulacje prawne wejdą w życie. - W związku małżeńskim mąż to mąż i ma swoje życie i zobowiązania, a kobieta to kobieta i również ma swoje zobowiązania. To nie jest tak, że mąż może nakazać coś żonie, a żona mężowi - powiedział.