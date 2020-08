- Odnoszę wrażenie, że podejście składu orzekającego było następujące: konstytucja naruszona, ale wybory trzeba było przeprowadzić. Ustawa też, no trudno - powiedział na antenie TVN24 Wojciech Hermeliński. Były szef PKW stwierdził, że "prześlizgnęli się po najważniejszych kwestiach" podnoszonych przez obywateli.

- Widać to szczególnie w przypadku ponad 4 tys. protestów ws. roli TVP - powiedział były sędzia, a obecnie adwokat. Hermeliński przekonywał, że wyborcy mogą czuć się zlekceważeni tym, że sąd uznał niemal wszystkie ich protesty za nieważne.

Wybory prezydenckie. Sąd Najwyższy stwierdził ich ważność. Wojciech Hermeliński komentuje

Zapytany o to, czy decyzja SN była słuszna, a wybory legalne, udzielił złożonej odpowiedzi? - To trudne pytanie. Są różne głosy. Z jednej strony naruszeń konstytucji i ustawy o wyborach było tyle, że trzeba byłoby uznać je za nieważne. Wymiar sprawiedliwości został jednak tak zdewastowany, że nie ma możliwości, żeby to orzeczenie podważać - powiedział Hermeliński.