Wybory prezydenckie. Robert Biedroń dla WP: Wystawiliśmy rachunek prawicy

Szczęście w nieszczęściu, mogliśmy pracować zdalnie. Wszystko oczywiście przez pandemię. To umożliwiło mi uczestnictwo w komisjach i udział w głosowaniach zdalnie. To na czas kampanii ułatwiło mi pracę w Polsce. Choć oczywiście wszystko było postawione na głowie.

Inne tempo życia, sen przez kilka godzin, ale tak to jest, to są uroki kampanii.

Nie. Polski Sejm jest twierdzą PiS, do której zwykły człowiek nie ma wstępu. Dziś Sejm jest symbolem pogardy, pamiętamy, jak były traktowane przy Wiejskiej osoby z niepełnosprawnościami. A ja jestem dumny z Parlamentu Europejskiego, że wyciągnął rękę do potrzebujących. A za polski parlament się dziś wstydzę.

Zaangażowanie było i jest ogromne, za co bardzo wszystkim po stronie lewicy dziękuję. Jesteśmy wspólnotą i to jest wartość, którą docenili wyborcy i której nie możemy stracić.

Przede wszystkim mogłem pokazać nasz program. To, że Lewica ma swój głos i wartości, którym jest wierna. Że chcemy walczyć o prawa ludzi do mieszkań, do czystego powietrza, o równość kobiet i mężczyzn, o świeckie państwo, o dobrze zorganizowany transport publiczny, o odnawialne źródła energii, o likwidację śmieciówek, o godne emerytury, o godne zarobki nauczycieli, pracowników medycznych... To są realne problemy, o których mówimy bardzo głośno, jako jedyni. Wystawiliśmy rachunek prawicy. Kampania wyborcza tylko wzmocniła nasz głos. Bo wciąż walczymy o państwo godności, nie pogardy.