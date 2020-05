Wybory prezydenckie. Padło pytanie o zachowanie odstępu na spotkaniach Andrzeja Dudy

W sobotę Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Garwolina, odwiedził tamtejszy targ, by później pojechać do pobliskich Maciejowic. Na fotografiach widać jak głowa państwa rozmawia z mieszkańcami, robi sobie zdjęcia. Wszystko w dość bliskiej odległości od rozmówców.

Pytany w niedzielę o sprawę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w TVN24 mówił, że "mamy do czynienia z dwiema radykalnie, zupełnie różnymi sytuacjami".

- My ze swojej strony jako kancelaria prezydenta czynimy wszystko, i pan prezydent także czyni wszystko, żeby przepisy nie były łamane. Proszę tylko pamiętać o jednym: przepisy są różne do różnych sytuacji. Naprawdę to jest bardzo istotne. Mówimy na przykład o wizycie pana prezydenta na targowisku, wobec którego obowiązują zupełnie inne przepisy - powiedział Spychalski.