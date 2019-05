Wybory prezydenckie, dwa referenda. Ważny dzień na Litwie

Trwają wybory prezydenckie na Litwie. Kto zastąpi Dalię Grybauskaite? O prezydencki fotel walczy dziewięciu kandydatów, ale nie ma wśród nich wyraźnego faworyta. Jednocześnie Litwini głosują w dwóch referendach. Dotyczą one podwójnego obywatelstwa i zmniejszenia liczby posłów.

Dwa referenda

Również w niedzielę odbywają się na Litwie dwa referenda. Pierwsze dotyczy ustanowienia podwójnego obywatelstwa. Wiąże się to ze zmianą art.12 konstytucji. Aby doszło do zmiany, ponad połowa uprawnionych do głosowania musi wyrazić na do zgodę.