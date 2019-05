Litwa kontra alkohol. Mieszane skutki wielkiej krucjaty

Litwini piją najwięcej w Unii Europejskiej i mają najgorsze statystyki zdrowotne. Ale próby ograniczenia spożycia do dziś budzą duże kontrowersje. Sprawa ciągnie w dół notowania partii rządzącej przed wyborczym maratonem.

Jeszcze niedawno Aurelijus Veryga był szanowanym profesorem psychiatrii znanym z zaangażowania w walkę z uzależnieniami. Dziś, jako litewski minister zdrowia, jest jednym z najbardziej nielubianych polityków w kraju. Głównie z jednego powodu: wprowadzonych przez rząd Litewskiego Związku Zielonych i Rolników (LVŽS) ograniczeń w dostępie do alkholu.

Wprowadzone w ubiegłym roku restrykcje są najostrzejsze w Europie: wiek uprawniający do spożywania alkoholu podniesiono do 20 lat, podniesiono akcyzy, zakazano reklam wszystkich trunków i wprowadzono ścisły zakaz sprzedaży po godzinie 20 w tygodniu i po 15 w niedzielę.

Rekordy spożycia

Skąd tak drastyczne środki? Litwa od dawna przodowała w statystykach spożycia alkoholu w Unii Europejskiej. Według danych WHO, przeciętny Litwin wypija w roku ok. 15 litrów czystego alkoholu. Tylko w Mołdawii średnio pije się więcej. Z tym łączą się problemy zdrowotne: Litwini najczęściej w Europie chorują na gruźlicę i choroby wieńcowe. Mają też najwyższy na świecie współczynnik samobójstw.

Minister Veryga dziś chwali się wynikami krucjaty. W wywiadzie z portalem Politico cytuje statystyki: średnie roczne spożycie spadło o litr na osobę, wpływy z akcyzy powiększyły się o 80 milionów euro, a liczba zgonów związaych z alkoholem spadła prawie o połowę (w stosunku do 2010 roku).

Na wsi nadal się pije

Stosunkowo prostym sposobem na pokonanie prawa bywają też podróże na Białoruś i do Polski. W Polsce supermarkety w przygranicznych miejscowościach przeżywają regularne "najazdy" gości z Litwy (choć to głównie efekt niższych cen żywności).

W rezultacie, ograniczenia są niepopularne. I choć największe emocje sprawa budziła w ubiegłym roku, to sprawa wciąż ciąży na wizerunku partii rządzącej - i to tuż przed wyborczym maratonem. Już w niedzielę Litwa wybierze nowego prezydenta. Popierany przez LVŽS kandydat, premier Saulius Skvernelis, prawdopodobnie odpadnie w pierwszej turze wyborów. Prognozy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pokazują, że partia prawdopodobnie.