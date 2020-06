Wybory prezydenckie 2020. Wpływowy kongresman nie chce wizyty Andrzeja Dudy. Wydał oświadczenie

Prezydent Andrzej Duda do Waszyngtonu ma przylecieć w środę 24 czerwca. Cztery dni później w Polsce odbędzie się I tura wyborów prezydenckich. Informacja o niespodziewanej wizycie polskiej głowy państwa została zakomunikowana w środę.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda leci do USA. Kongresman reaguje

Głos w sprawie przylotu Andrzeja Dudy do Waszyngtonu zabrał kongresman Eliot L. Engel. Na stronie Komisji ds. Stosunków Zagranicznych Izby Reprezentantów zamieści oświadczenie, w którym czytamy, że wizytę polskiego prezydenta uznaje za "niestosowną".

Engel to kongresman z Nowego Jorku z 30-letnim stażem. Jak pisze, wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu: "to przykład zauroczenia prezydenta Trumpa przywódcami, którzy wykazują autokratyczne tendencje".

Wybory 2020. Andrzej Duda w USA. Kongresman krytykuje wypowiedź o LGBT

Amerykański polityk nawiał też do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy ws. LGBT, które padły na jednym z wieców wyborczych. Duda stwierdził wtedy, że: "próbuje się nam wmówić, że (LGBT - przyp. red.) to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Za tę wypowiedź padły na Dudę słowa krytyki nie tylko w Polsce, ale też na świecie.