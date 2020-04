Wybory prezydenckie 2020. Wpadka Tomasza Siemoniaka? Nieświadomie skrytykował słowa Donalda Tuska

– To jest właśnie taka zdumiewająca retoryka w sprawie czegoś, co jest oczywiste – skomentował szybko Tomasz Siemoniak. Wtedy dziennikarz dopowiedział: "Zapomniałem panu powiedzieć, że to był premier Tusk". - Mówił tak 6 czerwca 2010 roku. Pan to powinien pamiętać, bo był pan wtedy w rządzie - zaznaczył.