Wybory prezydenckie 2020. Włodzimierz Czarzasty uderza w Andrzeja Dudę: Ja walczę z ostrym cieniem głupoty

Do Sejmu trafił nowy projekt PiS ws. wyborów prezydenckich. Mimo że rządzący zapewniają, że ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opozycji, pojawiają się głosy niezadowolenia. Jak podkreśla Włodzimierz Czarzasty, z chaosu wyborczego PiS nie wyciągnęło żadnej lekcji.

new tab

Włodzimierz Czarzasty był gościem w programie "Polityczne Graffiti" w Polsat News. Lider SLD pytany był m.in. o projekt PiS ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2020. Włodzimierz Czarzasty: PiS ośmiesza państwo

Zdaniem lidera SLD, PiS niczego się nie nauczyło. - To nie jest dobry projekt. Ten projekt nie był konsultowany z nikim. Tam jest mnóstwo zapisów, które będą zgłaszane. Po co się spieszyć? Czemu nie możemy usiąść razem do okrągłego stołu i przedyskutować tego na spokojnie? - pyta Czarzasty.

Jak podkreśla, wciąż nie jest znany termin wyborów. - PiS już raz państwo okradło. Spieszą się, bo wiedzą, że Senat znów może przetrzymać ustawę. I co wtedy? Znów będziemy okłamywać państwo? Ośmieszają państwo. To jest jakiś absurd - tłumaczy wicemarszałek Sejmu.

Zobacz też: Wyborów 10 maja nie będzie. Kto kogo ograł?

Wybory 2020. Włodzimierz Czarzasty: Ja walczę z ostrym cieniem głupoty

- To powtórka z tego co było. Tamte działania zostały już zaskarżone. Nie wiem, co się tu dzieje, zwłaszcza gdy słyszę prezydenta, który "walczy z ostrym cieniem mgły". Ja zacznę walczyć z ostrym cieniem głupoty. Ten prezydent jest już skreślony - dodał ostro poseł SLD.

Wicemarszałek swoją wypowiedzią nawiązał do akcji #Hot16challenge2, do której przyłączył się prezydent Andrzej Duda. Akcja polega na stworzeniu i wyrapowaniu 16-wersowego tekstu, który powstać ma w 72 godziny od otrzymania nominacji. Swój tekst prezydent Duda zaczął od słów "nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły".

Wybory 2020. Włodzimierz Czarzasty: Wierzę w Biedronia

Włodzimierz Czarzasty był pytany też o ewentualną zmianę kandydata Lewicy, czyli Roberta Biedronia. - My nie po to walczyliśmy o przesunięcie terminu wyborów, by teraz zmieniać kandydata - stwierdził polityk.

Jak zaznaczył, ostatni wynik Roberta Biedronia zaprezentowany w sondażu IBRIS nie był zachwycający, ale są też inne sondaże. - Jeżeli ktoś wierzy w swojego kandydata, to walczy. Ja wierzę w Biedronia - podkreślił Czarzasty.