Wybory prezydenckie 2020. Stanisław Żółtek zwycięzcą wyborów z 10 maja? Oddano jeden głos, wyborca żąda uznania

Tomasz Parol powołuje się art. 4 Konstytucji RP. Mówi on, że "naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". - Nasi przedstawiciele zawiedli i nie zastosowali się do konstytucyjnego terminu wyborów, planowanych na 10 maja . Wybory w tym terminie nie zostały w żaden prawny sposób odwołane. W takiej sytuacji obywatele mogli stosować konstytucję bezpośrednio, czyli zorganizować wybory we własnym zakresie - mówi dalej.

Wybory prezydenckie. Wyborca sam zorganizował głosowanie

- Być może wyboru dokonałem jako jedyny wyborca, jednak konstytucja w odniesieniu do ważności wyborów prezydenckich nie wymaga dochowania frekwencji - tłumaczy dalej Tomasz Parol. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku wezwał innych prawników i ekspertów do tego, aby wykazali błąd w jego argumentacji.

Co powie Sąd Najwyższy?

Na razie nie wiadomo czy Sąd Najwyższy w ogóle odniesie się do wniosku wyborcy. Ma na to 30 dni, czyli termin upłynie 9 czerwca. Z kolei rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej, Tomasz Grzelewski powiedział Wirtualnej Polsce, że z formalnego punktu widzenia wybory nie się odbyły. - Jednym z koniecznych warunków do przeprowadzenia głosowania były karty wyborcze. Tych nie było - oświadczył, odsyłając do stanowiska PKW w tej sprawie.