Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń z rekomendacją Wiosny

Wybory prezydenckie 2020 już wkrótce. Tymczasem Robert Biedroń otrzymał od Rady Krajowej Wiosny oficjalną rekomendację na bycie kandydatem w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.



Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń jednym z kandydatów (PAP)

Uchwała Rady Krajowej jednogłośnie zarekomendowała Roberta Biedronia na kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich 2020.

- To jest bardzo ważny moment, bo przypomnijmy, że rok temu nie było jeszcze Wiosny, a dzisiaj Wiosna może już wystawić Roberta Biedronia, który jest rozpoznawalnym politykiem, z pasmem sukcesów i wierzymy w to, że ta droga będzie drogą także sukcesów i Robert Biedroń będzie mógł liczyć na nasze ogromne wsparcie od dzisiaj do momentu aż będziemy mogli świętować nasze zwycięstwo w Pałacu Prezydenckim - cytuje członkini Rady Krajowej Beatę Maciejewską RMF FM, które powołuje się na PAP.

Z kolei sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że liczy na to, że Biedroń najpierw wejdzie do II tury, a potem będzie prezydentem. Przypomniał rok 1995, "kiedy Aleksander Kwaśniewski rozpoczynał swoją kampanię wyborczą wszystkie sondaże wskazywały, że może liczyć na 9-10-12 proc. poparcia". - Startował przeciwko prezydentowi Polski, nobliście, wielkiemu człowiekowi, który wtedy uznawany za faworyta tych wyborów, i wygrał - mówił Gawkowski.

Do startu w wyborach prezydenckich 2020 odniósł się również sam zainteresowany. - Wiosna przyszła do polskiej polityki właśnie żeby jednoczyć, żeby szukać dialogu, żeby połączyć to wszystko, co rozdzielili politycy - powiedział Robert Biedroń.

- My nie mamy dylematu, czy jesteśmy za tym, żeby budować mieszkania, na które będzie stać każdego. My nie mamy wątpliwości co do tego, że trzeba podnosić jakość służby zdrowia, jakość polskiej edukacji. Nie mamy wątpliwości, że państwo musi być rozdzielone od kościoła, że kobiety muszą mieć takie same prawa jak mężczyźni - dodał Biedroń.