Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Gra o Pałac dopiero się rozpoczyna

Andrzej Duda - z Trzaskowskim jako rywalem - będzie musiał najprawdopodobniej przygotować się na starcie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bo to Trzaskowski może wyrosnąć na faworyta po stronie opozycji, z największymi szansami na dogrywkę z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Na to właśnie liczy Platforma.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski restartuje kampanię

Rafał Trzaskowski jako jedyny dziś polityk PO kojarzy się z wyborczym sukcesem. Platforma zamierza to wykorzystać, by na nowo odbudować swoją pozycję na polskiej scenie politycznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia - korzystając ze słabości kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i odnajdując się umiejętnie w warunkach pandemii - w niespełna dwa miesiące "urośli" na tyle, by całkowicie zepchnąć byłą już kandydatkę PO do defensywy.

Kidawa-Błońska - po decyzji o ogłoszeniu bojkotu wyborów, ale jednocześnie nie wycofując się formalnie ze startu w wyborach, co było niezrozumiałe dla wyborców - zeszła na poziom 3-6 proc. poparcia w sondażach prezydenckich. Dla największej partii opozycyjnej to była katastrofa.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski przywróci podział PO-PiS

To ostatni już moment: Platforma wie, że jej elektorat jest dziś zdemobilizowany, zdezorientowany, częściowo wręcz pogubiony. Trzaskowski ma szanse zmienić te nastroje i przywrócić wiarę nie tyle w zwycięstwo wyborcze - to będzie niebywale trudne - ale w Platformę w ogóle.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski może przynieść odbicie, ale nie zwycięstwo

Rafał Trzaskowski ma wnieść do kampanii świeżość i energię. Dynamizm, precyzję komunikacyjną i wolę walki. Z odchodzącym już sztabem i byłą kandydatką to było niemożliwe. Czy uda się prezydentowi Warszawy?

Wybory prezydenckie. Małgorzata Kidawa-Błońska

Obrazek był fatalny, co odnotowali wszyscy ważni obserwatorzy i komentatorzy polityki w mediach społecznościowych. Ale ponoć to sama Kidawa stwierdziła, że chce na konferencji wystąpić sama, bez obecności kolegów z władz partii. Co nie najlepiej świadczy o atmosferze w PO w związku z rezygnacją - wicemarszałek Sejmu po ludzku boli to, jak została potraktowana.