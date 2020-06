Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski chce wesprzeć uczące się dzieci

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski o ataku na nauczycieli

Zdaniem Trzaskowskiego, temat edukacji to "jeden z grzechów dzisiejszej władzy". - Władza przez cały czas chce nas pouczać. Oni będą nas uczyć, co to znaczy polska rodzina, oni nas będą uczyć, co to jest patriotyzm - mówił.