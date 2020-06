Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Andrzej Duda podpisze Kartę Rodziny

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda broni rodziny

- Dla mnie najważniejsza jest polska rodzina jako fundament naszego społeczeństwa, jako najważniejsza społeczna komórka, jako najważniejsza wspólnota, jako to miejsce, gdzie wychowuje się dzieci, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie to rodzice mają decydować o wychowaniu dziecka. To właśnie w ręce rodziców zostało powierzone wsparcie państwa polskiego w wychowaniu dzieci w postaci programu 500 plus - przypomniał we wtorek Duda podczas wizyty w Solcu Kujawskim.