Wybory prezydenckie 2020. Podpisuje ustawy, jest zwierzchnikiem wojska. Oto Prezydent RP

Urząd Prezydenta RP istnieje nieprzerwanie od grudnia 1922 roku. Jako pierwszy funkcję tę sprawował Gabriel Narutowicz, który prezydentem był zaledwie przez pięć dni. Rządził między 11 a 16 grudnia 1922 roku, kiedy to w warszawskiej galerii Zachęta został zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego.

Wybory prezydenckie 2020. Prezydent RP na przestrzeni lat

Od objęcia przez Narutowicza fotela prezydenta, Polska miała łącznie 15 przywódców. 16 - jeżeli liczyć Bolesława Bieruta. On swój urząd pełnił z Polski w tym samym czasie, gdy na emigracji funkcję głowy państwa pełnił Władysław Raczkiewicz.

Wybory prezydenckie 2020. Prezydent RP - funkcje i uprawnienia

Wybory prezydenckie 2020. Prezydent RP - prerogatywy i kontrasygnata

Władza prezydenta uległa osłabieniu na przestrzeni lat. Mimo iż jest przedstawicielem władzy wykonawczej w polskiej legislacji, w wielu przypadkach do działania potrzebuje tzw. kontrasygnaty premiera. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że przy części decyzji prezydent potrzebuje zgody - drugiego podpisu, który musi złożyć premier.