Wybory prezydenckie 2020. Nowy szef Nowoczesnej o kandydacie partii

Nowy szef Nowoczesnej Adam Szłapka deklaruje, że jego celem jest zwycięstwo w najbliższych wyborach. Polityk, który w niedzielę zastąpił Katarzynę Lubnauer, zdradził, jakie są jego poglądy ws. wieku emerytalnego czy aborcji.

Adam Szłapka przekonywał, że jako poseł Nowoczesnej zagłosowałby za liberalizacją prawa do aborcji. Zadeklarował też, że jest za przywróceniem wieku emerytalnego do 67 lat dla wszystkich. Stoi to w sprzeczności z programem Koalicji Obywatelskiej, której częścią jest Nowoczesna.