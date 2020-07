Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Trzaskowska o podróżach kampanijnych: "Ruszamy w drogę!"

- Ruszamy w drogę. Będziemy się spotykać i rozmawiać. Bardzo się cieszę! Do zobaczenia - powiedziała na krótkim nagraniu wideo Małgorzata Trzaskowska, która coraz bardziej angażuje się w kampanię wyborczą swojego męża.

Wybory 2020. Małgorzata Trzaskowska: będę namawiać do głosowania na Rafała

- Oczywiście, będę namawiać do głosowania na Rafała, ale każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny, więc niezależnie od tego, na kogo będziecie chcieli głosować, będę Was przekonywać do pójścia na wybory - wskazała.