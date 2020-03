Wybory prezydenckie 2020. Jest powód do przesunięcia? Sąd Najwyższy uznał skargę kandydata

Grzywa został wezwany do uzupełnienia braku w ciągu 3 dni. Sąd Najwyższy uznał, że "zobowiązanie, jakie PKW nałożyła na pełnomocnika wyborczego w dniu 9 marca 2020 r., było (...) 'z góry' niewykonalne, bo stały temu na przeszkodzie obiektywne czynniki usprawiedliwione nadzwyczajnymi okolicznościami , całkowicie niezależnymi od pełnomocnika wyborczego".

Uznanie skargi oznacza, że PKW jest zobowiązana do przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Sławomira Grzywy.

"W skrócie: jeśli wg SN kandydat Grzywa nie mógł z powodu epidemii zebrać kilkuset brakujących podpisów, to tym bardziej nie da się zebrać 100 tys. do piątku. A skoro tak, to jeśli ktokolwiek powoła się na podobne trudności po wyborach - trzeba je będzie uznać za nieważne" - podsumował sytuację dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.