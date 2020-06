Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: rolą rywali jest gonienie lidera. Ale go nie dogonią!

- Pani marszałek dzisiaj tę datę ogłosi i wiele wskazuje, że będzie to 28 czerwca - stwierdził w programie "Gość Radia Zet: wicepremier Jacek Sasin . - 28 czerwca to racjonalna data, bo pozostawia czas , żeby kandydaci mogli się przygotować i przed końcem kadencji prezydenta wybór zostanie dokonany skutecznie - dodał.

Dopytywany przez prowadzącą program Beatę Lubecką, czy zdąży wydrukować karty dodał, że to nie jest już pytanie do niego. - Tylko do tych, którzy dziś są odpowiedzialni za przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej - stwierdził.

Pytany dlaczego PiS nie poparł poprawki Senatu, gwarantującej minimalny 10-dniowy okres na zbieranie podpisów przez kandydatów stwierdził, że to "niepotrzebna poprawka". Zaprzeczył, by celem odrzucenia tej poprawki było utrudnienie zbierania podpisów przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego . - Miałby dużo więcej czasu na zebranie podpisów gdyby jego koledzy z PO nie blokowali ustawy w Senacie - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2020. Sasin: poda się do dymisji? "Nie widzę powodu"

Sasin nie wierzy w sondaże, które wskazują spadek popularności Andrzeja Dudy . Wierzy w jego wygraną. Na uwagę, że Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia zyskują na popularności odparł: taka jest rola kandydatów, by gonić lidera. - Liderem jest Duda, inni go gonią, ale nie dogonią - przekonywał.

Beata Lubecka przypomniała ministrowi, że gdy był na początku kwietnia pytany, czy poda się do dymisji, jeśli nie uda się przeprowadzić wyborów korespondencyjnych 10 maja, odparł, że tak zrobi. - Czy poda się pan teraz do dymisji? - dopytywała.

- Nie widzę powodu - stwierdził Sasin. - Gdyby się okazało, że nie doszło do nich z mojej winy, to bym się podał - dodał. Przypomniał też wypowiedź szefa PO Borysa Budki, który stwierdził, że to, że wybory 10 maja się nie odbyły, to zasługa opozycji.