Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda w Pruszkowie: zawsze patrzyłem, co dana ustawa przynosi moim rodakom

Wybory prezydenckie 2020 zaplanowano na 10 maja. Trwa kampania wyborcza. Andrzej Duda pojawił się w Pruszkowie, gdzie tłumaczył się z podpisanych ustaw, opowiadał o 500 plus oraz "oszustwie" koalicji PO-PSL.

Andrzej Duda przekonywał w Pruszkowie, że gdy podpisywał ustawy jako obecnie urzędujący prezydent, "zawsze rozważał jaki wpływ będą one miały na Polskę, na społeczeństwo". - Podpisywałem tylko te, które wzmacniały sytuację Polski, poprawiały byt polskich rodzin - tłumaczył Duda. - Zawsze patrzyłem, co dana ustawa przynosi moim rodakom, jaki będzie skutek dla polskiego państwa, jego funkcjonowania - dodał.

- Jeżeli jakaś ustawa niosła dobro, wzmacniała sytuację normalnego człowieka w Polsce, ciężko pracującego, rodziny, zawsze zgadzałem się z nią, bo to był i mój program, kiedy szedłem do wyborów w 2015 r. - zaznaczył Duda.

Podczas przemowy prezydenta w Pruszkowie pojawił się również temat 500 plus. - To nie jałmużna czy rozdawnictwo - to inwestycja państwa polskiego w rodzinę - przekonywał Andrzej Duda. - Wielkim zadaniem państwa jest wsparcie polskiej rodziny, która składa się z mamy, taty i dzieci.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda zdradził swój cel i marzenie

Odniósł się również do ostatnich decyzji. - Ogłosiliśmy Fundusz Medyczny, z którego środki w wysokości 2,7 mld zł będą służyły dzieciom i chorym na choroby rzadkie - mogli usłyszeć mieszkańcy podwarszawskiego Pruszkowa. - W porównaniu z poprzednikami którzy wydawali na onkologię w 2015 r. 7 mld zł, my wydajemy 11 mld zł - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, że "chce doprowadzić do tego, by poziom życia w Polsce był taki, jak na zachodzie Europy". - Moim najważniejszym marzeniem jest to, że gdy będę kończył moją prezydencką służbę, będę mógł usłyszeć od polskiej rodziny "żyje nam się teraz lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał". To jest moje wielkie marzenie i mój wielki cel - mówił Duda.