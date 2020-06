Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda osiągnął cel. Obóz władzy zadowolony

Wybory prezydenckie 2020. Tylko katastrofa może pogrążyć Andrzeja Dudę

Inny: - To nie jest tak, że "Trzasku" z automatu przyciągnie do urn wszystkich naszych przeciwników. On jednak odstrasza sporą część wyborców, ma lewicową łatę, jeśli chodzi o obyczajówkę, z którą trudno będzie mu zdobyć te 50 proc. i więcej. Dlatego myślę, że sprawy światopoglądowe wrócą mocno do kampanii. Podział będzie ostry i jasny.