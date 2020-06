Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin w liście do członków Porozumienia: "Wygrana Trzaskowskiego oznacza chaos w Polsce"

Prezes Porozumienia nie dopuścił do tego, by wybory prezydenckie odbyły się w maju 2020 roku. Dziś Jarosław Gowin w liście, do którego dotarliśmy, dziękuje członkom swojej partii i wzywa do mobilizacji przed drugą turą wyborów. "Przed nami decydujące starcie. Wiemy, że będzie wyrównane. Wiemy też, co oznaczałoby zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Polskę czekałyby lata nasilenia konfliktu politycznego" - pisze Gowin w liście, który Wirtualna Polska publikuje jako pierwsza.

Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin pisze list do członków Porozumienia. Mobilizuje przed drugą turą (Getty Images)