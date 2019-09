Wybory parlamentarne 2019. Zobacz, jak i kiedy należy głosować na przyszłych posłów i senatorów

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy, jak i gdzie należy głosować na swoich faworytów do Sejmu oraz Senatu.

Wybory parlamentarne 2019 – co warto wiedzieć?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 13 października. Wybierzemy wówczas parlament złożony z liczącego 460 posłów Sejmu (izba niższa) oraz stuosobowego Senatu (izba wyższa). Przypominamy, że Polacy i Polki będą mogli głosować w wyznaczonych dla danego miejsca zameldowania lokalach wyborczych, które będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Wstępne wyniki poznamy już wieczorem w dniu wyborów.

Wybory do Sejmu i Senatu – jak głosować.

Przypominamy, że w Polsce prawo głosu mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą osiemnaście lat, nie są pozbawione praw publicznych, ani ubezwłasnowolnione. Głos będzie można oddać w lokalach wyborczych odpowiednich dla naszego miejsca zameldowania. Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Aby prawidłowo oddać głos, trzeba postawić znak "X" w kratce tuż obok nazwiska wybranego przez nas jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu.