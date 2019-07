Wybory parlamentarne 2019. Wymowny wpis Kukiza. Ma czas do 15 lipca

"Ruch Kukiz’15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu" - oznajmił lider ugrupowania Paweł Kukiz po posiedzeniu klubu Kukiz'15. Jednocześnie zaznaczył, że "otrzymał od klubu legitymację do zawarcia porozumienia z tymi opcjami politycznymi, które popierają jego postulaty". Termin zawarcia porozumień to maksymalnie 15 lipca.



O klubie Kukiz'15 w kontekście nadchodzących wyborów jest głośno od wielu tygodni (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Kulisy piątkowego posiedzenie klubu Kukiz’15 Paweł Kukiz ujawnił na Facebooku. "Bardzo dobre rozmowy, konkretne ustalenia, a co najważniejsze - wszystko to w prawdziwie zespołowej atmosferze. Jest determinacja i wola dalszej walki o normalne państwo i lepszą Polskę. O nowy ustrój, niskie podatki, o kontrolę Obywateli nad władzą" - zapewnił.

Konkrety? "Dużo rozmawialiśmy o pułapkach, jakie na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki (ustrojowo i mentalnie) POPiS, dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce po to, by poza 'chłopcami z ferajny' Kaczyńskiego lub Schetyny żaden Obywatel nie miał prawa uczestnictwa w życiu publicznym" - czytamy.

"Wiemy, jak te pułapki ominąć, a w związku z tym ustaliliśmy, że ruch obywatelski Kukiz’15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Jednocześnie pozostajemy otwarci na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki" - pisze Kukiz.

Jak dodaje, otrzymał od klubu legitymację do zawarcia "ewentualnego porozumienia wyborczego" z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty ruchu. Termin ich zawarcia to maksymalnie 15 lipca - czytamy.

Zawirowania

O klubie Kukiz'15 w kontekście nadchodzących wyborów jest głośno od wielu tygodni. Kilka dni temu Paweł Kukiz wyciągnął rekę do PSL. Przeprosił Ludowców za nazwanie ich w 2015 roku "organizacją przestępczą". PSL planuje stworzyć centroprawicową koalicję w wyborach do parlamentu. Media spekulują, że do bloku mogłoby dołączyć właśnie Kukiz'15.

Wcześniej poseł tego ugrupowania Tomasz Rzymkowski zasugerował, że samodzielny start Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych nie wchodzi w grę, bo klub może nie zdążyć zebrać podpisów.

Przedtem Kukiz miał negocjować z Bezpartyjnymi Samorządowcami i z PiS-em. Z doniesień mediów, jak i słów samego lidera Kukiz'15, wynikało, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował mu start w wyborach do Sejmu ze wspólnej listy. Kukiz miał odmówić.