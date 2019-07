Wybory parlamentarne 2019. Czarne chmury nad Kukiz'15. Mogą nie zdążyć zebrać podpisów

Samodzielny start Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych nie wchodzi w grę, bo Kukiz’15 może nie zdążyć zebrać podpisów - zasugerował poseł tego ugrupowania Tomasz Rzymkowski. Trwają poszukiwania koalicjanta.

- 21 dni to jest bardzo mało - komentował Rzymkowski na antenie radiowej Jedynki. Podkreślił, że zbieranie podpisów będzie utrudnione ze względu na okres wakacyjny. - Zwykli Polacy są coraz rzadziej zainteresowani, żeby dawać swoje dane osobowe, w tym te mocno wrażliwe, jak numer PESEL. Będzie to bardzo trudne - ocenił.

Decyzję, z kim Kukiz'15 pójdzie do wyborów, podejmuje Paweł Kukiz. Rzymkowski wskazał, że ma wątpliwości co do porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie widzi też możliwości współpracy z Konfederacją po "brutalnych i często kłamliwych atakach" w kampanii do PE.