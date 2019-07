Wybory parlamentarne 2019. Wpadka byłego ministra. "Twój Szwab" hitem w sieci

Twój Szwab - taki hashtag zyskuje coraz większą popularność w sieci. Wszystko za sprawą wpadki byłego ministra obrony narodowej, a obecnego senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha.

"Od kilku dni prowadzimy w całej Polsce, między innymi w Krakowie, ale także w innych miejscowościach w całym kraju akcję #POrozmawiajmy, w czasie której, w różnych miejscach rozmawiamy z ludźmi, z Polakami" – czytamy we wpisie.

Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że Klich dodał dwa hashtagi: #TwojSzwab i #Platforma_org. Wpis z błędem został już wykasowany, jednak nie wszyscy zorientowali się, że do postu zakradła się literówka. Podobny błąd popełniła posłanka PO Lidia Gądek, która również pomyliła hashtagi. Co więcej, jej wpis z hashtagiem #TwojSzwab pojawił się na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

