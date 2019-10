Wybory parlamentarne 2019. Władysław Kosiniak-Kamysz: Ręce precz od polskich przedsiębiorców!

- Nie ma przedsiębiorczości bez wolności. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to jeden z naszych najważniejszych punktów programowych. I dość tej ciągłej biegunki legislacyjnej, która staje się udziałem przedsiębiorców - powiedział Władysław-Kosiniak Kamysz na konwencji PSL w Radomiu.



- Poszliśmy w tych wyborach pod prąd, do góry. Nic nie jest przesądzone w tych wyborach. Wszystko zależy od Polaków - podkreślił. Kosiniak-Kamysz dodał, że to dla Polaków PSL "zbudował szerszą formułę" w tych wyborach, bo "Koalicja Polska chce łączyć, nie dzielić".

"Ciężka biegunka legislacyjna"

- Do Unii Europejskiej nie wprowadził nas Mateusz Morawiecki, choć mienił się zbawcą, który negocjował warunki z Unią. Zrobił to syn ziemi mazowieckiej Jarosław Kalinowski - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to to PSL udało się wynegocjować najwyższy dotąd budżet dla rolnictwa w 2013 r. - 32 mld euro.