Paweł Kukiz i ludzie z jego ugrupowania znajdą się na listach PSL na wybory parlamentarne 2019. Szef Ludowców zdradził szczegóły rozmów z liderem Kukiz'15 i przedstawił ich wspólny pomysł na to, jak przyciągnąć wyborców i zmienić Polskę.

Wybory parlamentarne 2019 będą testem dla Kukiz'15 i PSL. Liderzy obu ugrupowań zdecydowali się na ścisłą współpracę. - Teraz wystąpimy na wspólnej scenie - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, nawiązując do muzycznej przeszłości Pawła Kukiza.

Lider PSL zdradził też, którą piosenkę nowego politycznego partnera najbardziej lubi. - Tutaj jest jak jest - przyznał Kosiniak-Kamysz i zaznaczył, że choć to dość smutny utwór, to wspólnie z jego autorem ma teraz szansę zmienić kraj na lepsze.

Wybory parlamentarne 2019. Władysław Kosiniak-Kamysz o sojuszu z Kukizem

Po co głosować na PSL i ludzi Kukiza? Kosiniak-Kamysz przekonuje, że to najlepsza alternatywa, by uniknąć wojny PiS-antyPiS. - Odbudowujemy wspólnotę w Polsce, ludzie się nienawidzą nawet w rodzinach - powiedział.